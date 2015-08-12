Гостиницу "Белград" предложили надстроить двухэтажной "шайбой"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Гостиницу "Белград" на Смоленской улице рядом со зданием МИД планируется модернизировать. Этот вопрос обсуждался на Архсовете Москвы, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса. Сейчас проект "Белграда" отправлен на доработку.

В гостинице предполагается надстроить двухэтажную "шайбу", как у соседнего отеля "Золотой колос". На Архсовете предлагалась и прямоугольная, и овальная формы надстройки. Однако авторы проекта отмечали, что прямоугольный вариант более эффективен с точки зрения использования полезных площадей.

"Белград" должен получить более изящный и легкий фасад. Кроме того, архитекторы предложили построить для гостиницы козырек. Также поблизости будут сделаны и заездные карманы для автобусов, чтобы создать организованную зону высадки гостей.

После модернизации гостиница, по замыслу авторов проекта, будет полностью соответствовать стандартам сети отелей "Азимут".

"Ансамбль двух гостиниц задуман для того, чтобы акцентировать внимание на здание МИДа. Поэтому, делая отличные друг от друга фасады и надстройки, мы рискуем со временем получить два абсолютно разных здания. Нужно максимально держаться преемственности архитектуры. Мы поддерживаем обновление гостиницы, но нужно посмотреть еще раз этот проект, чтобы было четко видно, что эта пара зданий перекликается", - заявил председатель Архсовета, главный архитектор города Сергей Кузнецов.