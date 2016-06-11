Рядом с бассейном МГСУ построят спортплощадку и беговые дорожки

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Рядом со зданием бассейна Московского государственного строительного университета (МГСУ) построят универсальную спортивную площадку и беговые дорожки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в Стройкомплексе Москвы.

По его словам, спортивная площадка разместится рядом с корпусом вуза на Ярославском шоссе, владение 26. Она будет размером 30 на 60 метров, зимой на ней можно будет играть в хоккей, летом – в мини-футбол. Две беговые дорожки будут длиной по 60 метров.

Собеседник агентства добавил, что в здании плавательного бассейна вуза будут размещены две чаши: одна размером 25 на 25 метров, вторая – 10 на 6 метров.



Само трехэтажное здание бассейна будет соединено крытым переходом с легкоатлетическим манежем МГСУ. В здании бассейна будут расположены зал сухого плавания, раздевалки, душевые, помещения для тренеров и медсестер. Рядом будет размещена наземная парковка на 34 машиноместа.

В феврале заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что строительство бассейна для МГСУ может начаться через два-три месяца. По его словам, на территории есть возможность строительства дополнительных корпусов, общежития на 5 тысяч мест и инвестиционных объектов.