Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы внесли в Госдуму

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Законопроект о порядке предоставления новых квартир жителям сносимых московских пятиэтажек внесли в Госдуму, следует из электронной базы документов ГД.

Согласно документу, столичные власти составят список подлежащих сносу домов, а жильцам выдадут аналогичные по размеру квартиры в том же районе. Жильцам не придется выплачивать взносы на капремонт сносимого жилья, а прежние взносы пойдут на строительство новых домов.

Кроме того, власти Москвы выслушают мнения людей, проживающих в сносимых домах.