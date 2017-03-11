Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы внесли в Госдуму

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Законопроект о порядке предоставления новых квартир жителям сносимых московских пятиэтажек внесли в Госдуму, следует из электронной базы документов ГД.
Согласно документу, столичные власти составят список подлежащих сносу домов, а жильцам выдадут аналогичные по размеру квартиры в том же районе. Жильцам не придется выплачивать взносы на капремонт сносимого жилья, а прежние взносы пойдут на строительство новых домов.
Кроме того, власти Москвы выслушают мнения людей, проживающих в сносимых домах.
История вопроса7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения этого ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все хрущевки в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
На следующий день мэр Москвы поручил подготовить площадки для строительства домов под новую программу сноса пятиэтажек.
2 марта Сергей Собянин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили закон, который будет регулировать новую программу. Володин отметил, что властям предстоит обсудить с экспертным сообществом и жителями сносимых пятиэтажек широкий круг вопросов: где и в какие сроки следует возводить новое жилье, что будет со средствами, выделенными на капитальный ремонт. Мэр Москвы еще раз подчеркнул, что в процессе переселения учтут интересы жителей.
Потенциально в программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров, в которых проживает до 1,6 миллиона москвичей.
Сергей Собянин заявил, что будет лично координировать работу всех городских структур по расселению московских пятиэтажек. Мэр Москвы подчеркнул, что жильцы пятиэтажек, попадающих под программу расселения, получат новые квартиры недалеко от прежнего места проживания.