В 2015 году в столице планируют снести 132 пятиэтажки – Бочкарев

Фото: М24.ru/Александр Авилов

В 2015 году в столице планируют снести 132 пятиэтажки, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

92 дома демонтируют за счет городского бюджета, а остальные – за счет средств инвесторов. Общая площадь планируемых к сносу домов "сносимых" серий порядка 457 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что программа сноса в Юго-Восточном округе выполнена на 95 процентов. По словам Бочкарева, оставшиеся пятиэтажки планируется демонтировать в этом году за счет средств городского бюджета в 2015 году.

Всего до конца года завершат программу сноса, утвержденную в 1999 году, в трех округах – Восточном, Юго-Восточном и Северном.

Программа сноса пятиэтажек в Москве продолжится в 2015 году

В САО программа выполнена на 94 процента, там осталось снести 22 объекта. На северо-востоке осталось 42 дома, там программа выполнена на 84,4 процента. В Восточном округе программа выполнена на 91,6%, осталось 10 пятиэтажек. В ЮЗАО – 89,3 процента, снести осталось 29 ветхих домов. В Западном округе осталось 74 "хрущевок", программа там выполнена на 74,2 процента. На северо-западе – на 80 процентов, там осталось 24 дома, а в Центральном, Южном и Зеленоградском округах программа сноса завершена.

Напомним, снос пятиэтажных панельных домов реализуется в рамках государственной программы "Жилище", координатором которой является департамент градостроительной политики.

Всего по программе в Москве планировалось снести 1722 пятиэтажек. Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести 1722 аварийных дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Причем, граждане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры с характеристиками лучше, чем у них были до этого.