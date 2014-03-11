Осенью 2014 года москвичи смогут увидеть интерактивный макет столицы

Фото: stroi.mos.ru

Часть интерактивного макета столицы - центр города в пределах Бульварного кольца - москвичи смогут увидеть уже осенью 2014 года, рассказал журналистам директор ГБУ "Мосстройинформ" Олег Диденко.

Макет площадью 70 квадратных метров представят в выставочном зале Москомархитектуры по адресу 2-я Брестская улица, дом 6, сообщает РИА Новости.

Весь макет займет 945 квадратных метров. Работы по его созданию планируется завершить в 2017 году.

На нем разместятся все вокзальные комплексы Москвы, территория Воробьевых гор с высоткой МГУ, Малое кольцо железной дороги, радиальные железнодорожные линии и многое другое.

По словам Олега Диденко, московские власти приняли решение создать макет для того, чтобы москвичи и гости столицы могли увидеть, как развивается столица.

Новый макет в масштабе 1:400 заменит старый деревянный макет в масштабе 1:500.

Сейчас часть интерактивного макета столицы - центр города в пределах Бульварного кольца - представлена на международной инвестиционной выставке в Каннах.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что участники выставки увидят часы на Спасской башне Московского Кремля. Часы будут показывать точное московское время, а ровно в полдень по Москве посетители услышат бой курантов.

"На зданиях можно разглядеть облицовку стен, оконные переплеты, наличники, карнизы. Московские мастера воссоздали даже мозаику и барельефы на фасадах исторических зданий. К примеру, макет Большого театра украшает миниатюрная квадрига, выполненная в точном соответствии с оригиналом", - говорится в сообщении департамента градостроительной политики.