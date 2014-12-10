Корпуса Гематологического центра РАМН станут выше на шесть метров

Корпуса Гематологического центра РАМН "вырастут" с 30 до 36,1 метра, передает пресс-служба Москомстройинвеста.

Корпуса Гематологического центра Российской академии медицинских наук находятся по адресу: Новый Зыковский проезд, вл. 4. Сейчас площадь зданий и строений центра составляет около 37 тысяч квадратных метров.

"После завершения работ наземная площадь зданий больницы составит более 100 тысяч квадратных метров, как и планировалось ранее", - отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Гематологический центр РАМН

Центр был основан в 1926 году. Сейчас является ведущим научно-исследовательским и лечебным учреждением страны по проблемам заболеваний системы крови.

В центре можно пройти консультацию по проблеме заболеваний систем крови и гемофилии. Специалисты проводят там операции по пересадке костного мозга, противоопухолевую терапию и заместительную терапию.

В составе ГНЦ РАМН есть клиника на 220 коек.

