Квартал нового типа в Западном Дегунино будет введен в 2014 году

Жилой квартал на улице Базовская. Фото: Terra Auri

В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию квартал нового типа в Западном Дегунино на Базовской улице. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Есть объекты, в которых мы пытаемся экспериментировать. Например, район нового типа в Западном Дегунино на Базовской улице. Кстати, он будет введен уже в этом году. Подобного проекта в Москве еще не было", - рассказал Сергей Кузнецов в ходе "Делового завтрака" в "Российской газете".

Кварталы нового типа В районах нового типа паркинг вынесен за пределы двора, двор закрыт для автомобилей, а первые этажи заранее спланированы под аптеки, магазины, стоматологии и спа-салоны. В районах нового типа паркинг вынесен за пределы двора, двор закрыт для автомобилей, а первые этажи заранее спланированы под аптеки, магазины, стоматологии и спа-салоны. Кроме того, здесь внедряются принципы квартальной застройки - суть в том, что пространство района разделено на зоны: общественную и дворовую. Панельные дома имеют свой дизайн, они облицованы разноцветной керамической плиткой, причем на стоимость проекта это не повлияло



Главный архитектор добавил, что сейчас существуют экспериментальные проекты по развитию уже застроенных территорий. Однако пока они находятся на бумаге в стадии рассмотрения.

"Сейчас я не хочу приводить конкретные адреса, чтобы не будоражить общественность. Но хочу отметить, что в Москве нет выраженных ущербных территорий, которые есть даже в успешных городах как, например, в Париже, в Берлине или в Нью-Йорке", - отметил Сергей Кузнецов.