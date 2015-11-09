Форма поиска по сайту

09 ноября 2015, 11:33

В Москве объявят победителей "Премии Рунета 2015"

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

10 ноября в кинотеатре "Октябрь" объявят победителей "Премии Рунета 2015". В этом году на конкурсе представлено множество социально-значимых и благотворительных проектов, а также краудсорсинговых ресурсов.

"Свои силы при выдвижении на "Премию Рунета" пробуют не только бизнес-ориентированные проекты и организации, но и "проекты-помощники". Много интернет-решений, направленных на создание и предоставление доступа к позитивному контенту, к легальному медиа-контенту и к различным социальным данным. Такая тенденция делает Рунет добрее и еще более ориентированным на пользователя", – подчеркнул директор РАЭК и организатор Премии Рунета Сергей Плуготаренко.

Государственные проекты также будут представлены на "Премии". В их числе – официальный сайт президента России, официальный портал мэра и правительства Москвы, единый портал госуслуг.

В этом на "Премии Рунета" учреждены новые номинации, к примеру, "За борьбу с экстремизмом в Рунете", "Мобильная номинация" и ряд других.

Дата: 10 ноября

Место: кинотеатр "Октябрь"

Подробности здесь

