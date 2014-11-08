Новая дорога свяжет подмосковный город Видное с районами Солнцево и Южное Бутово

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Новая дорога свяжет Солнцево, Южное Бутово и подмосковный город Видное. Об этом заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал во время выездного совещания в Западном административном округе, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Это дорога, которая пойдет параллельно через Солнцево, Киевское и Боровское шоссе, дойдет до Южного Бутова и дальше пойдет на связку с городом Видное Московской области", - пояснил заммэра.

Также Хуснуллин сообщил, что в рамках выездного совещания он осмотрел практически все станции Калининско-Солнцевской линии метрополитена.

"У нас сегодня стратегический объезд, касающийся развития метро. Мы прошли от "Парка Победы" до "Рассказовки", посмотрели ход работ, какие есть проблемы не только строительства станций, но и развития территорий вокруг", - отметил он.