Южный дублер Кутузовского проспекта пойдет от улицы Генерала Дорохова до ТТК

Фото: ТАСС

Южный дублер Кутузовского проспекта начнется на улицы Генерала Дорохова и пойдет вдоль Мосфильмовской улицы до Третьего транспортного кольца, об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время выездного совещания в Западном административном округе столицы, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"В ближайшее время мы будем готовы вынести трассировку на утверждение мэром и принять план по градостроительному развитию прилегающих к дублеру территорий", - сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что новую трассу предлагается проложить в полосе отвода железной дороги.

В марте текущего года Хуснуллин говорил, что с вводом южного дублера жители округа получат бесплатную новую дорогу районного значения. По предварительным подсчетам, строительство дороги обойдется в 30 миллиардов рублей.

Что касается платного северного дублера Кутузовского проспекта, его строительство планируют начать в 2015 году. Новая трасса протяженностью 11 километров, шириной не менее 4 полос будет бессветофорной. Большая ее часть будет проходить по эстакадам и мостам от Молодогвардейской транспортной развязки до Московского международного делового центра "Москва-Сити". В сутки ожидается поток из 30-40 тысяч автомобилей.