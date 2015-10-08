Проект "Живая Москва" запустил карту объектов

Фото: moschange.ru

На сайте фотопроекта "Живая Москва" появилась карта, на которой можно увидеть все обновленные объекты города, сообщают создатели проекта. Скоро на главной странице сайта поверх карты добавится блок с двумя последними опубликованными объектами.

Также появились фильтры, с помощью которых можно сортировать изменения по дате, месту, типу или категории изменений. Выбрав тип "парки, скверы" и категорию изменений "лавочки", вы увидите новые скамейки, которые поставили в Парке Горького и Яблоневом саду в Коньково.

В тестовом режиме запущено комментирование объектов. Кроме того, в ближайшее время на сайте появится рейтинг изменений и авторов. Каждый сможет оценить нововведения, и для этого не нужно будет даже регистрироваться.

За последние несколько лет город изменился до неузнаваемости. Сетевое издание m24.ru и проект "Живая Москва" объединились, чтобы создать фотолетопись жизни столицы. Проект "Живая Москва" посвящен видимым переменам в жизни города. Сравнив старый снимок места со свежей фотографией, вы увидите, как забитые машинами улицы стали пешеходными зонами, насколько чище стали фасады в отсутствие рекламы и каким образом построенные эстакады изменили ситуацию на крупных магистралях.

Участником проекта может стать любой. Для этого необходимо выслать организаторам фотопару "было/стало" или одну картинку, сопроводив ее коротким пояснением. Отреставрированный дом, парк вместо пустыря, новая велодорожка – делитесь наблюдениями о благоприятных переменах в городской среде.