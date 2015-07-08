Арену "Лужники" поделят на зоны безопасности

Фото: ТАСС/Михаил Колобаев

На стадионе "Лужники" появится современная система безопасности. Всю территорию поделят на приоритетные зоны. Всего будет около 10 различных зон, включая территории общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-гостей и зоны транспортных магистралей, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"Определение основных принципов работы технических средств, сил обеспечения безопасности и организационных мер на этапе формирования генплана необходимо для таких объектов, как комплекс "Лужники", – сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он также отметил, что нет объекта-аналога, на который можно было бы ориентироваться. "В связи с этим мы привлекли к проекту экспертов, обладающих опытом обеспечения безопасности объектов в рамках крупных спортивных событий", – подчеркнул глава ведомства.

Отметим, что к разработке концепции безопасности арены привлекли экспертов из ряда компаний, специалисты которых отвечали за проектирование и реализацию периметра безопасности основной Олимпийской деревни. В ходе подготовки стадиона к мундиалю используют тот же принцип, что и в Олимпийском Сочи.

Создав периметр безопасности, внутри которого располагается "чистая зона", можно будет не защищать дополнительно каждый объект. Все этапы досмотра будут проходить до "чистой зоны". Так, было выделено около 10 клиентских групп, включая первых лиц страны и гостей ЧМ-2018, официальные делегации, VIP-категории, спортсменов и болельщиков. У всех будет различный приоритет проезда, прохода, размещения и обслуживания.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Ранее сообщалось, что на территории спорткомплекса "Лужники" планируют построить специальный двухэтажный павильон входного контроля. За минуту он сможет пропускать до 80 человек. Здание будет полностью приспособлено для маломобильных граждан.

Павильон появится в южной части "Лужников", рядом со станцией метро "Воробьевы горы". Кроме того, недавно был согласован проект строительства еще одного здания входного контроля в северной части комплекса, на Саввинской набережной.

Как сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, реконструкция стадиона "Лужники" завершится в 2016 году.В ходе реконструкции на стадионе "Лужники" появится система каскадных пешеходных лестниц между фасадной стеной и внутренней стеной пешеходной галереи. Благодаря им болельщики смогут переходить из одного сектора стадиона в другой. Такое решение позволит распределить поток посетителей и упростит их передвижение внутри арены. Болельщики смогут беспрепятственно попасть в любую точку стадиона в зависимости от мероприятия

Также на стадионе появятся несколько "аллей". "На исторической аллее как раз и будут демонстрироваться логотипы событий, происходивших на арене в разное время, также здесь будут установлены специальные панели с газетными вырезками. На аллее живописи появятся панели с картинами на спортивную тематику, например, с произведениями художника Александра Дейнеки, мозаики которого украшают станции "Маяковская" и "Новокузнецкая", а также фойе актового зала МГУ и Дворца съездов в Московском Кремле", – рассказал Хуснуллин.

А в скайбоксах – зонах повышенной комфортности – интерьеры дополнят черно-белыми фотографиями "Лужников" и спортивных событий, проходивших на арене, а также экспонатами из музея стадиона.

Помимо этого, после завершения реконструкции на стадионе "Лужники" внедрят уникальную информационную систему. Так, на арене будет организована сеть Wi-Fi высокой плотности. Болельщики смогут установить на свои смартфоны специальное приложение, которое позволит смотреть повторы и получать информацию о проходящем спортивном событии.

Напомним, на стадионе "Лужники" состоятся церемония и матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов и финал мирового турнира. Количество зрительских мест после реконструкции увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.