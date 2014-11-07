В парк развлечений Dreamworks проведут 15-километровую дорогу

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В парк Dreamworks в Нагатинской пойме проведут 15-километровую дорогу, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент M24.ru

"Мы сейчас полным ходом проектируем дорогу, которая пройдет от Саввиновской набережной, пересечет ТТК вдоль Москвы-реки, весь ЗИЛ и дальше, пройдя через всю территорию ЗИЛа, выйдет через Нагатинский парк, где планируется строить Dreamworks, и дополнительный мост через Москву-реку на связку с Варшавским шоссе", - рассказал Хуснуллин.

Он добавил, что эта программа была спроектирована независимо от парка Dreamworks. На ее строительство из бюджета города выделят около 12 миллиардов рублей. По словам Хуснуллина, протяженность дороги составит более 15 километров с мостовым переходом через Москву-реку.

Заммэра также отметил, что до середины следующего года закончатся все проектные работы и начнется строительство дороги. Кроме того, инвестор со своей стороны обязуется построить парковки на более чем 2 тысячи мест. Хуснуллин добавил, что в общей сложности инвестор планирует построить инфраструктуру на 280 тысяч квадратных метров.

Ранее M24.ru сообщало, что в Нагатинской пойме появится детский парк развлечений Dreamworks. В состав парка также войдут: многозальный кинотеатр, крытый парк, детские тематические кафе, объекты сопутствующей торговли и общественного питания, парк "Союзмультфильм", парковка и другие объекты.

В результате в столице появится первый всесезонный детский парк развлечений. Значительная часть территории поймы будет благоустроена как общедоступный городской парк. А береговая зона Москвы-реки будет обустроена в качестве пешеходной набережной. При этом сохранится и будет реконструирован Южный речной вокзал.

Вблизи парка будет работать новая станция метро "Технопарк", а также станция строящейся станции МКЖД.

Тематический развлекательный комплекс в районе Нагатинская пойма разместят ближе к проспекту Андропова, где в настоящее время находится пустырь, а сам парк займет коло 90 гектаров территории. Причем сначала вместо парка предлагалось построить московский Диснейленд, но власти отказались от этой идеи из-за того, что во всех городах мира такие парки располагаются за чертой города.