Архитектор Хани Рашид: "Москва-Эрмитаж" – это алхимический эксперимент"

На ВДНХ состоялась презентация проекта "Эрмитаж-Москва" – нового филиала Государственного музея Эрмитаж, который будет реализован в Москве к 2022 году в рамках глобальной программы "Эрмитаж XX-XXI", которая предполагает создание целой сети филиалов по всему миру и масштабную работу в области современного искусства.

"Эрмитаж-Москва" станет уникальным музейным комплексом. В духе времени и по правилам хорошего тона для создания архитектурной оболочки столь масштабного начинания необходимо было пригласить архитектора с мировым именем. Им стал Хани Рашид.

"Для меня необыкновенная честь работать в Москве над проектом ЗИЛАРТа и феноменальный опыт сотрудничества с одним из крупнейших музеев мира – с Эрмитажем, – сказал архитектор на презентации. – Я попытался сохранить наследие территории завода ЗИЛ. Это уникальный промышленный объект XX века, в котором сосредоточена идея индустриальной революции в России. Это крайне важно. И это как раз то, что мы попытаемся сохранить и передать в новом культурном пространстве".

Проект ЗИЛАРТ – это целый квартал с жилой и бизнес-зоной, с собственным транспортно-пересадочным узлом и бульваром искусств, где, помимо Эрмитажа, будет расположен концертный зал. Предположительно, все это возведут к 2022 году. Важно, чтобы к моменту, когда здание будет построено, архитектурный проект не устарел морально. И, кажется, Хани Рашид действительно пытается обогнать и предугадать время.

"Это будет современное технологическое здание, – добавил он. – Гиппермодернизм, если хотите. Это алхимический эксперимент с попыткой объединить в одном проекте русский идеализм и американский модернизм. Одним из источников вдохновения для меня как для архитектора стало знакомство с геодезическим куполом Бакминстера Фуллера, представленным на выставке Экспо’67 в Монреале, в Канаде. Я тогда был еще маленьким мальчиком, и это ярчайшее воспоминание детства. И сейчас, размышляя над проектом музея, я вспомнил те впечатления, то ощущение устремленности в будущее, легкости и элегантности инженерной конструкции. В том далеком 1967 году этот павильон был знаком чего-то нового. Но, конечно же, я не могу не отметить влияния русского авангарда и конструктивизма, проектов Эля Лисицкого, их мощных идей, которые распахнули двери XX века. Это здание практически воплощение идей Лисицкого в современной русской архитектуре".

Тот факт, что пространство музея и его окружения создается с нуля, позволяет архитектору создать целостную концепцию, включающую как работу со внутренними помещениями, так и с прилегающей к зданию зоной.

"Здесь должно быть все необходимые возможности для обеспечения полноценной жизни музея: фондохранилище, таможня, зона реставрации и многое другое. Это территория для современного искусства и для эксперимента, в котором можно показать 35-метровую скульптуру, если вы пожелаете, – уточнил Хани Рашид. – Первый этаж должен быть органично связан с городом, с окружающей средой. Своеобразное урбанистическое расширение города в стенах музея, место встреч горожан, где появятся кафе, рестораны, книжные магазины. Здесь же расположатся инсталляции или скульптуры, которое привлекут посетителей и для осмотра которых не нужно покупать билет. Этажом выше появится образовательный центр с библиотекой и исследовательским центром.

Над ним – галерейные пространства различных размеров под разные экспозиции: небольшие залы – для современного искусства, которое становится классикой; дальше – огромный зал – 50 метров в длину и 14 в высоту – для актуального искусства; а на следующем этаже – пространство для концептуального искусства. Завершает это все свободная зона отдыха на крыше с садом скульптур и ресторанами. То есть с первого до пятого этажа музей концептуально изменяется, это путь человека через территории различных смыслов. Это модель восприятия мира. Чем выше – тем сложнее уровень восприятия. Я очень надеюсь, что это место породит химическую реакцию, которая действительно сможет запустить мощную культурную жизнь пространства и провоцировать кураторов и художников на другое мышление".

На презентации также присутствовал Дмитрий Озерков, который является директором программы "Эрмитаж XX-XXI".

"Хочется показывать здесь работы из запасников Эрмитажа, где хранится более 3 миллионов экспонатов, а мы показываем только десятую часть в постоянной экспозиции, – сказал Озерков. – Наш подход к искусству заключается в том, что когда-то оно все было современным. Мы ищем параллели с искусством нашего времени. Современные художники вдохновляются стариной, и она в нынешнем контексте начинает жить по-новому. Как показывает опыт, именно работа с запасниками позволяет найти какие-то неожиданные сопоставления. Отчасти мы сделали так на выставке братьев Чепмен, где показывали, например, пыточные орудия средневековья или графику Франциско Гойи. Также пробовали работать на Манифесте и на Венецианской биеннале. Мы осознаем различие между свободной Москвой и пуританским Петербургом, поэтому хотели бы представлять здесь более смелые проекты, показывать те вещи, которые не можем демонстрировать у себя. Отдельный акцент будет сделан на работах петербургских мастеров, для них создается отдельный зал. Иными словами, хочется сделать здесь уникальный центр, который в России может создать только Эрмитаж. Так уж исторически сложилось".

