Акустику в филармонии парка "Зарядье" создаст японский специалист

"Интервью": Марат Хуснуллин – об итогах развития строительной отрасли

Для создания акустики в филармонии парка "Зарядье" привлечен японский специалист Ясухиса Тоёта (Yasuhisa Toyota), спроектировавший более 50 театрально-концертных залов в мире. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Мы строим сегодня полноценную филармонию на полторы тысячи мест. Это будет многофункциональный комплекс, где можно проводить симфонические концерты и мероприятия любого уровня. Мы привлекли лучших мировых специалистов сегодня. Мы привлекли одного из лучших специалистов в области звука, японца по фамилии Тоёта", – сказал заммэра.

Ясухиса Тоёта (Yasuhisa Toyota) – японский инженер, специалист по акустике, директор компании "Нагата акустикс". Окончил институт дизайна Кюсю в Фукоке. Занимается разработкой акустических систем концертных залов. Среди его работ – акустика залов Дома музыки в Хельсинки, Эльбской филармонии в Гамбурге, Сантори холл в Минато, Концертный зал имени Уолта Диснея, Bing Concert Hall в Стенфордском университете, концертный зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге и другие.



Филармония и открытый амфитеатр в "Зарядье" разместятся под уникальным светопрозрачным куполом с деревянными перемычками. Большой зал филармонии, рассчитанный на 1,5 тысячи зрительских мест, дополнят два репетиционных зала, студия звукозаписи, буфет, зона отдыха с открытой террасой и подземная автомобильная парковка.

В амфитеатре, рассчитанном на 4 тысячи зрителей, планируется установка медиаэкрана, с помощью которого будут транслироваться концерты.

Ранее глава Стройкомплекса сообщал, что строительство филармонии будет завершено в 2017 году. Запуск здания в эксплуатацию намечен на 2018 год.

Напомним, в апреле 2013 года столичные власти объявили конкурс на разработку концепции парка "Зарядье" на месте гостиницы "Россия". Победителем стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro.

В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес (березовая роща и сосновый бор), степь, тундру и болото. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

При этом на территории парка будет сохранен фундамент концертного зала "Россия", запланирована и реставрация храмов, входящих в единый комплекс с будущим парком.

Сейчас на территории будущего парка действует интерактивный выставочный павильон. Объект площадью 270 квадратных метров сооружен в форме купола, внутри которого размещены центральный круглый зал и обходная галерея.

В нем можно узнать об истории района и увидеть проекты участников конкурса на лучшую концепцию парка. Кроме того, новый интерактивный павильон позволяет москвичам узнать, каким станет парк после завершения всех этапов строительства.