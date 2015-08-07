На ВДНХ началась реставрация горельефа работы Вучетича

На ВДНХ началась реставрация знаменитого горельефа

На ВДНХ начали реставрацию знаменитого горельефа, который был скрыт за стеной более 40 лет, передает телеканал "Москва 24".

Завершить работы планируют до конца года. Как восстанавливают масштабное панно, сможет понаблюдать любой желающий.

"Всего он открыто экспонировался только 6 лет: с 54-го по 60-й год. Потом был закрыт в связи с тем, что не отвечал новой эстетике советского правительства. А в 90-е годы был вообще заколочен", – заявил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Первый ряд скульптур на горельефе выполнен в человеческий рост. Причем это реальные персонажи: советская актриса Алла Тарасова, академик Иван Павлов, герои социалистического труда; архитектурные достижения – высотка МГУ, Шуховская башня.

И все это на площади в 90 квадратных метров. Над грандиозным произведением 3 года работали 8 скульпторов, чтобы успеть к открытию Центрального павильона ВДНХ.

По соседству с шедевром бойко шла торговля. А он, зашитый листами фанеры, разрушался. Некоторые гипсовые фигуры за эти полвека лишились своих голов.

"Деструкция. Здесь она вся примерно находится на одном уровне. Как раз в том месте, где гуляли сквозняки сильные, перепады температур. и конечно, красочные покрытия не выдержали этих условий – начали осыпаться, трескаться. И, в общем-то, исчезать", – объяснила художник-реставратор Инна Пчелова.

Восстанавливать будут последнюю редакцию горельефа. Дело в том, что в 54-м панно выглядело по-другому. На знамени были изображены Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. В 60-е в рамках борьбы с культом личности профиль отца народов был закрашен, та же участь постигла и авторов "Капитала".

Тогда же советский герб в руках рабочего заменили скульптурой младенца. Теперь, когда в павильонах начались восстановительные работы, ВДНХ иначе, как островом сокровищ не назовешь.

"Недавно мы при проведении абсолютно технических работ по благоустройству территории обнаружили клад монет 22-го, 24-го и 25-го года. ранее в прошлом году мы, например, обнаружили монументальное полотно работы художника Герасимова – это очень известный художник своего времени. Надеемся, что выставка нам преподнесет еще другие сюрпризы", – говорит генеральный директор ОАО "ВДНХ" Екатерина Проничева.

На полотне размером 7 на 11 метров изображен съезд колхозников и ударников труда 1935-го года, на котором и было принято решение о создании Всесоюзной сельскохозяйственной выставки – впоследствии ВДНХ. Сейчас находку готовят к реставрации. А к восстановлению горельефа художники приступят уже в этом месяце – и обещают закончить до конца года.