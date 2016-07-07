ТПУ "Лесопарковая" свяжут с Северным Бутово пешеходным маршрутом

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Площадь транспортно-пересадочного узла "Лесопарковая" увеличили почти в 1,5 раза – с 35 гектаров до 52 гектаров, чтобы обеспечить пешеходную связь ТПУ с районом Северное Бутово с помощью надземного пешеходного перехода через МКАД, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Альберта Суниева, руководитель девелоперского дивизиона холдинга "Мосинжпроект", разработавшего проект ТПУ.

По его словам, такое решение было принято по желанию местных жителей, которое было озвучено на публичных слушаниях по проекту ТПУ.

Кроме перехода, в рамках ТПУ планируется построить перроны высадки и посадки на общественный транспорт, две плоскостные перехватывающие парковки на 432 машиноместа и 380 машиномест, а также стоянку такси.

Ожидается, что пассажиропоток транспортно-пересадочного узла достигнет 16,8 тысячи человек в часы пик, из которых 6,7 тысячи человек будет приходиться на метро, 4,8 тысячи человек – на наземный общественный транспорт и 4,5 тысячи человек — на транзитных пешеходов.

Помимо транспортных объектов, в рамках ТПУ "Лесопарковая" будет построен крупный жилой комплекс площадью более 130 тысяч квадратных метров со школой, поликлиникой, двумя детсадами и подземным паркингом, а также коммерческий паркинг площадью 28 тысяч квадратных метров вместимостью 800 машиномест.