Апартаменты в новостройках выросли в цене почти на четверть

Фото: Митя Алешковский

Стоимость апартаментов в новостройках бизнес-класса в Москве за год выросла на 23 процента. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на компанию IntermarkSavills.

Как отмечается, стоимость одного квадратного метра апартаментов в таких домах по итогам июля оценивается в 262,9 тысячи рублей.

"Связано это с достаточно серьезным обновлением предложения – на рынок вышло много новых ЖК, ценообразование в которых отличается от ранее вышедших", – сообщают в компании.

А вот стоимость квартир в таких домах изменилась незначительно, и в июле текущего года составляет 299,4 тысячи рублей за квадратный метр.

При этом увеличение стоимости не останавливает покупателей. Так, на конец июля было совершено 296 первичных сделок, что на 17 процентов больше показателя годичной давности.

Ранее сообщалось, что в столице остановилось падение цен на аренду элитного жилья. В июле собственники высокобюджетных квартир перестали масштабно снижать арендные ставки.

По данным IntermarkSavills, текущий средний уровень ставок в июле составил 5,65 тысячи долларов за объект в месяц.

При этом, общий спрос на аренду столичных квартир в последнее время упал на 20–50 процентов, а количество предложений выросло на треть.