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Ж/Д и вокзалы

06 августа 2014, 17:32

Строительство наземного метро могут начать в Ленинском районе

проекты Андрей Воробьев наземное метро ж/д и вокзалы мо

Фото: ИТАР-ТАСС

Первую ветку наземного метро в Подмосковье планируют построить в Ленинском районе. Об этом рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев на 16-й Строительной неделе Подмосковья.

"Ленинский район, похоже, может стать первым", - сказал губернатор. Его слова передает МИА "Россия сегодня".

Воробьев отметил, что развитие наземного метро поможет решить транспортные проблемы региона. Он уточнил, что дорожная ситуация усугубляется тем, что число автомобилей в Подмосковье ежегодно увеличивается на 300 тысяч.

"Поэтому мы приступили к разработке концепции по созданию наземного метро, скоростного трамвая. После разработки концепции мы приступаем к строительству первой такой линии,"- пояснил он.

Как уточняет ИТАР-ТАСС, одновременно с разработкой концепции наземного метро, планируется начать строительство первой линии.

"Мы сейчас думаем при разработке концепции практически одновременно, с годовым отставанием максимум, приступить к строительству первой ветки, связать первые города", - отметил губернатор.

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Обсуждаются два варианта финансирования проекта: в форме государственно-частного партнерства с привлечением бюджетных средств и полностью частные инвестиции российских и зарубежных компаний. Стоимость строительства первого участка оценивают в 250 миллиардов рублей.

Губернатор добавил, что это долгосрочный проект, который значительно изменит ситуацию с общественным транспортом.

Как сообщалось ранее, наземного метро должно связать десять крупнейших городов Подмосковья: Одинцово, Подольск, Домодедово, Люберцы, Балашиху, Пушкино, Нахабино и Железнодорожный. После реализации проекта интервал движения между электричками в "часы пик" должен составить не более 3-4 минут. Общая протяженность линий составит 245 километров.

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