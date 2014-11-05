В 2015 году на Яузе появится всесезонный каток

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Яуза" на Олонецком проезде появится всесезонный каток, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Город собирается выделить на возведение сборно-разборного всесезонного катка с искусственным льдом более 166 миллионов рублей. Окончательную стоимость работ определит аукцион, назначенный на 24 ноября.

В ГБУ "Центр физической культуры и спорта СВАО" сообщили, что на установленную ранее железобетонную плиту основания будет монтироваться каркас, внутренний панельный контур.

Помимо этого, подстилающий слой катка можно использовать и как резиновое покрытие для игры в футбол.

Общая площадь застройки составляет более двух тысяч квадратных метров, а само ледовое поле займет около 1400 квадратных метров. Работы должны быть выполнены в срок с даты заключения контракта по 18 декабря 2015 года включительно.

Отметим, что зимой в столице открыты многие всесезонные искусственные катки. Среди них можно упомянуть каток "Русский лед" в Бутове и "Новая лига" у Триумфальной арки. С подробным списком крытых и открытых ледовых полей столицы можно ознакомиться на портале открытых данных.

23 катка будут работать в столичных парках зимой

Напомним, в зимний сезон в столичных парках будут работать 23 катка. Сезон стартует 14 ноября с открытия катка в Парке Горького, 15 ноября открывается каток в "Сокольниках".

Катки с искусственным льдом будут работать в Парке Горького, "Сокольниках", Эрмитаже, Измайловском парке, Красной Пресне, Саду имени Баумана, Таганском, Бабушкинском, Гончаровском парках и в парке Фили.

Кроме того, в дополнение к уже существующим каткам, в этом году появятся новые в парке "Садовники", а также на территории музея-усадьбы Люблино. Также в парках будут проложены лыжные трассы общей протяженностью более 100 километров.

"В восьми парках культуры и отдыха будут оборудованы катки с натуральным льдом (в Измайловском, в парке "Красная Пресня", в Кузьминках, в Лианозовском, в саду "Эрмитаж", в Северном Тушине, в Сокольниках, в Таганском). Натуральные катки могут стабильно работать при температуре ниже -5 градусов. Все катки оборудованы сопутствующей инфраструктурой: теплыми раздевалками, кафе, прокатом, услугами по заточке коньков", - сказали в пресс-службе "Мосгорпарка".

По вторникам с 10.00 до 15.00 на всех катках в парках культуры и отдыха вход для пенсионеров и членов многодетных семей будет бесплатным, как и в прошлом сезоне.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что к зимнему сезону парк Горького оформят в стиле поп-арта - на открытии катков москвичи смогут покататься с артистами в ярких костюмах, а на льду установят фигуры в виде попкорна и губной помады. Кроме того, в парке Горького откроют зону для парного катания, а также отдельный каток для корпоративных праздников.