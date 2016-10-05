Форма поиска по сайту

05 октября 2016, 13:30

События

Гостиницу на 340 номеров построят в Алтуфьеве

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Гостиницу на 340 номеров построят к концу 2019 года в Алтуфьеве. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора со ссылкой главу ведомства Олега Антосенко.

Гостиничный комплекс появится на месте месте пустыря по адресу улица Бибиревская, владение 4. Площадь двух 20-этажных корпусов составит 26,8 тысячи квадратных метра. Кафе на 40 человек будет обслуживать не только посетителей гостиницы, но и местных жителей.

В здании разместят аптеку, магазин цветов, два минимаркета. В двухуровневой подземной части оборудуют автостоянку на 60 машино-мест.

