Строительство двух электроподстанций начнется в Новой Москве в 2015 году

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ФСК и МОЭСК готовы начать строительство двух подстанций в Новой Москве в 2015 году. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

"Мы вместе с проектированием всех дорог одновременно закладываем коридоры инженерных коммуникаций. Это приведет к удешевлению затрат. На сегодняшний день мы понимаем, сколько мы получим тепла, мы понимаем, сколько нужно электричества", - сказал Хуснуллин.

Кроме того, в планах столичных властей - строительство водовода в Новую Москву вдоль Калужского и Киевского шоссе.

"Примерно до Троицка мы дойдем водой централизовано от Мосводоканала. У нас пойдет две трассы водовода: одна вдоль Калужского шоссе, одна - вдоль Киевского шоссе. Мы строим Калужское шоссе, а параллельно водовод", - отметил заммэра.