"Торпедо" хочет построить новую арену около станции метро "Технопарк"

Стадион имени Эдуарда Стрельцова. Фото: strel.ru

Московское "Торпедо" в ближайшем будущем намерено обратиться с письмом к властям столицы с просьбой разрешить возведение нового футбольного стадиона около строящейся станции метро "Технопарк". Об этом рассказал президент клуба Александр Тукманов.

Первые планировочные решения по строительству арены будут готовы примерно через две недели, сообщил Тукманов. Он также отметил, что стадион будет вмещать около 12-15 тысяч человек, а рядом с ним разместятся футбольная школа и тренировочная база.

Президент "Торпедо" заявил, что команда не может позволить арендовать стадион на Восточной улице в связи с "завышенной стоимостью аренды". "Мы не можем платить 1,6 миллиона рублей за матч", - приводит слова Тукманова официальный сайт клуба.

В свою очередь, руководство арены имени Стрельцова надеется прийти к соглашению с "Торпедо". "Мы рассчитываем, что руководство футбольного клуба "Торпедо Москва" примет приглашение провести домашние матчи первенства ФНЛ 2014 года на центральной арене спортивного комплекса", - говорится в заявлении пресс-службы стадиона.

Отметим, что стадион на Восточной улице планируется реконструировать. В настоящий момент концепция проекта находится в стадии разработки.