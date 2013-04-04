Около МГУ начали строить один из крупнейших подземных переходов города

Фото: ИТАР-ТАСС

На пересечении Ломоносовского проспекта с проспектом Вернадского, около МГУ им. М.В. Ломоносова, началось строительство подземного пешеходного перехода. По словам главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, этот переход станет одним из самых крупных в столице.

"Его строительство позволит убрать наземные пешеходные переходы в месте пересечения двух насыщенных транспортом проспектов – Ломоносовского и Вернадского, повысив тем самым безопасность передвижения пешеходов. В итоге это даст возможность изменить режим работы светофорных объектов и увеличить пропускную способность дорог", - цитирует Бочкарева пресс-служба департамента.

Площадь перехода составит 1,8 тысячи квадратных метров, а общая площадь застройки - 2,8 тысячи квадратных метров. Длина тоннеля будет равняться почти 69 метрам, а ширина - 13 метрам.

Как ранее сообщал M24.ru, ширина тоннеля под проспектом Вернадского составит 6,5 метра, под Ломоносовским - более 12 метров, высота - 2,3 метра.

Для входов и выходов предусматривается обустройство четырех лестничных сходов, пандусов и установка тактильных указателей, добавляется в заявке. Начальная (максимальная) цена госконтракта составляет почти 21,5 миллиона рублей. Закончить строительство планируется в первом полугодии 2015 года.