Первые объекты в деловом центре "Коммунарка" сдадут в 2016 году

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Первые объекты на территории делового центра в Коммунарке планируется сдать уже в ближайшее время, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, это будет крупнейший в ТиНАО административно-деловой центр.

"Площадь первого объекта, который город строит самостоятельно, составляет около 30 тысяч квадратных метров. Мы рассчитываем, что подтянутся инвесторы, которые будут строить в Коммунарке свои офисные объекты: мы видим интерес к здешним участкам", – сказал заммэра.

Создание административно-делового центра позволит разместить в Коммунарке жилой район, в котором будут проживать 36 тысяч человек, а также здесь будет создано около 76 тысяч новых рабочих мест.

"Москва в цифрах": Деловой центр в Коммунарке

При этом будет развиваться и транспортная связь Коммунарки с остальными районами города. В этом году завершится первый этап реконструкции Калужского шоссе. В дальнейшем будет построена часть автодороги от Солнцево через Бутово в Видное.

Также планируется продлить Сокольническую ветку метро от только что открывшейся станции "Саларьево" в Коммунарку. "Удобно и быстро сюда добраться можно будет в перспективе и по другой, абсолютно новой ветке метро, которую мы намерены сюда провести", – добавил Хуснуллин.

Напомним, на территории будущего делового центра площадью 550 гектаров построят кампус Национального технологического университета МИСиС, центр Российской государственной библиотеки, административные здания, в том числе префектуры ТиНАО, а также гостиницы и культурный центр.