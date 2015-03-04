На юго-востоке столицы осталось снести пять "хрущевок" – Бочкарев

Фото: М24.ru/Александр Авилов

На юго-востоке столицы осталось снести пять "хрущевок". Программа сноса в Юго-Восточном округе выполнена на 95%, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, оставшиеся пятиэтажки планируется демонтировать в этом году за счет средств городского бюджета в 2015 году.

После расселения жильцов строители снесут дом 18 в Княжекозловском переулке, две пятиэтажки первого периода индустриального домостроения на Лонгиновской улице. На Ухтомской улице снесут дом 10. Освобожденные площадки благоустроят.

Всего до конца года завершат программу сноса, утвержденную в 1999 году, в трех округах – Восточном, Юго-Восточном и Северном.

Добавим, в САО программа выполнена на 94%, там осталось снести 22 объекта. На северо-востоке осталось 42 дома, там программа выполнена на 84,4%. В Восточном округе программа выполнена на 91,6%, осталось 10 пятиэтажек. В ЮЗАО – 89,3%, снести осталось 29 ветхих домов. В Западном округе осталось 74 "хрущевок", программа там выполнена на 74,2%. На северо-западе – на 80%, там осталось 24 дома, а в Центральном, Южном и Зеленоградском округах программа сноса завершена.

Напомним, снос пятиэтажных панельных домов реализуется в рамках государственной программы "Жилище", координатором которой является департамент градостроительной политики.

Всего по программе в Москве планировалось снести 1722 пятиэтажек. Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести 1722 аварийных дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Причем, граждане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры с характеристиками лучше, чем у них были до этого.