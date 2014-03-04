Форма поиска по сайту

04 марта 2014, 21:10

В подмосковных городах оборудуют по две вертолетные площадки

Фото: ИТАР-ТАСС

Согласно новым градостроительным нормам подмосковные города с население свыше 50 тысяч человек будут обязаны иметь две вертолетные площадки, рассказал начальник главного управление архитектуры и градостроительства Московской области Алексей Воронцов.

Он отметил, что в сельских и городских поселениях должно быть по одной вертолетной площадке, сообщает РИА Новости. Всего в регионе будет около 530 таких площадок.

Воронцов подчеркнул, что также ужесточились нормы по детским садам, которые теперь составляют 65 мест на тысячу человек. Кроме того, нормы предполагают 135 мест в школах на тысячу человек и 420 машино-мест на одну тысячу жителей.

Как заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Герман Елянюшкин, в области на человека должно приходиться 59 кв. метров городской территории, в то время как сейчас эта цифра равняется 35 кв. метрам.

