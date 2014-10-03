На Преображенской площади восстановят уничтоженный храм

Фото: stroi.mos.ru

Храм Преображения Господня на Преображенской площади, разрушенный 50 лет назад, по старинным чертежам восстановят к 9 мая 2015 года. После ремонта здесь откроют просветительский центр-музей. Рядом с храмом благоустроят сквер.

Сейчас ведутся работы по укладке полов, облицовке и покраске стен. В августе освятили кресты и подняли их на купол и колокольню. Основные строительные работы планируют завершить до конца этого года.

"История этого храма неразрывно связана с эпохой петровских преобразований и с созданием первого в России лейб-гвардии Преображенского полка. На территории села Преображенское по инициативе Петра I были заложены основы регулярной армии России, принято решение о создании Российского флота", - отметили в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы.

В 1743 году у восточной границы Преображенского полкового двора возвели первую деревянную церковь. Строительство каменного храма завершилось в 1781-м.

В июле 1964 года храм взорвали под предлогом строительства метро. По словам депутата Госдумы, советника мэра и советника Патриарха Московского и всея Руси Владимира Ресина, в ХХ веке это был последний случай уничтожения действующей церкви в Москве.

Во время археологических раскопок нашли исторические фундаменты разрушенного храма и надгробие первого солдата Преображенского полка, которое легло в основание храма при первоначальном возведении.



"Фундаменты, поврежденные взрывом, уже не могут служить несущей конструкцией, но они сохранены и будут открыты в музее, который планируется создать при новом храме", - добавили в ведомстве.

Откроют музей в стилобатной части храма. В экспозицию включат артефакты, обнаруженные во время раскопок, и музейные экспонаты, имеющие отношение к к истории Преображенского полка и русского воинства.

Добавим, что восстановление храма Преображения Господня финансируется православным приходом храма Преображения Господня за счет добровольных пожертвований.