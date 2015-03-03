Лишь четверть набережных Москвы-реки используют эффективно – Кузнецов

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В Москве эффективно используется только 60 километров набережных, при этом общая протяженность береговой линии Москвы-реки превышает 200 километров. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ходе публичных слушаний, где рассматривался проект планировки территории Нагатинской поймы.

По словам Кузнецова, из территорий, прилегающих к Москве-реке (около 10 тысяч гектаров), рационально используется только 20 процентов. А плотность населения на этих территориях в пять раз ниже, чем в среднем по Москве. "Есть огромный потенциал, эти территории должны на себе нести некую полезную активность, полезную нагрузку", – подчеркнул главный архитектор.

Как сообщалось ранее, в Нагатинской пойме планируют построить детский парк развлечений Dreamworks. В состав парка также войдут: многозальный кинотеатр, крытый парк, детские тематические кафе, объекты сопутствующей торговли и общественного питания и парк "Союзмультфильм"





Как расширят и облагородят набережные Москвы-реки

В результате в столице появится первый всесезонный детский парк развлечений. Значительная часть территории поймы будет благоустроена как общедоступный городской парк. А береговую зону Москвы-реки обустроят в качестве пешеходной набережной. При этом сохранится и будет реконструирован Южный речной вокзал.

Вблизи парка будет работать новая станция метро "Технопарк", а также станция строящейся станции МКЖД.

Тематический развлекательный комплекс в районе Нагатинская пойма разместят ближе к проспекту Андропова, где в настоящее время находится пустырь, а сам парк займет коло 90 гектаров территории.

Напомним, накануне в системе электронных референдумов "Активный гражданин" стартовал опрос, в рамках которого горожане поделятся своим мнением о концепции развития территорий возле Москвы-реки.

В опросе отмечается, что сейчас большинство набережных в городе плохо обустроены и недоступно для прогулок. Чтобы исправить это, власти провели международный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки. Его победителем стал консорциум архитекторов во главе с российской компанией "Меганом".

Окончательную версию концепции развития реки представят в апреле. Перед этим москвичей опрашивают, согласны ли они с предложенным вариантом благоустройства территории у реки. Среди предложенных вариантов ответа: "да, поддерживаю", "нет, ничего менять не надо", "затрудняюсь ответить" и "это должны решать специалисты". Также можно предложить и свой вариант ответа.

Отметим, что на месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

"Сама концепция разбита на три этапа. Первый этап рассчитан до 2015 года – это то, что мы тоже можем сделать в ближайшее время, например, спроектировать градостроительный план. Второй этап рассчитан до 2017 года включительно – это то, на что у нас есть деньги. И третий этап завершится в 2035 году – это полная реализация плана", - ранее сказал заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

По словам главного архитектора бюро "Проект Меганом" Юрия Григорянца, одной из идей, представленных на конкурс, стало очищение воды с помощью специальных растений. Кроме того, бюро предлагает обустроить в разных частях столицы пять крупных портов и организовать зону отдыха с катком на юго-востоке столицы. Кроме того, в городе обустроят более 120 километров набережных, построят транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места и парки, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов.