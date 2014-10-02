Самый большой каток в Европе появится у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

Фото: m24.ru

На территории ВДНХ в районе фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" появится ледовый каток. Столичные власти объявили конкурс на создание объекта.

Искусственное ледовое покрытие, которое появится на главной аллее, станет самым крупным по площади в Европе.

Сумма договора на строительство катка составляет более 763 миллионов рублей. Заявки на проведение работ принимаются до 8 октября. Сам каток с необходимой инфраструктурой должен появится уже к концу ноября.

Отметим, что в главном выставочном центре города зимой также будет работать фудкорт. Здесь гости ВДНХ смогут подкрепиться во время прогулки или катания на коньках.

До конца этого года по поручению Сергея Собянина будет разработана единая концепция развития ВДНХ. По мнению мэра Москвы, ВДНХ должна развиваться как крупнейший культурно-выставочный центр и главный общедоступный парк столицы. Предполагается, что ВДНХ станет крупнейшим в столице музейным комплексом.

Десять главных изменений ВДНХ

Ранее M24.ru сообщало, что для строящегося океанариума на территории ВДНХ приобрели китов-косаток.

На территории ВДНХ построят крупный океанариум, в котором будут представлены редкие морские обитатели. Общая площадь сооружения составит около 40 тысяч квадратных метров.

Здание откроется до конца года в дальней зоне ВДНХ, за павильоном "Нефть". В центре появится океанариум, дельфинарий и театр ластоногих. Музей морской природы станет самым большим в Европе.

Помимо выставки водных обитателей, в центре появится парковка и ресторанная зона. Дети с ограниченными возможностями смогут заниматься в специальных бассейнах с дельфинами.

"Москва в цифрах": На ВВЦ откроется океанический парк

Кроме того, посмотреть на рыб из России, Южной Америки и юго-восточной Азии на ВДНХ можно в новом аквариумном парке. В экспозицию входят девятнадцать аквариумов с разными видами рыб: от белуг до пираний. Парк открылся 28 июля и работает каждый день кроме понедельника. Детей до 5 лет туда пускают бесплатно.

Напомним, первый этап реконструкции ВДНХ завершился 1 августа - в день 75-летия выставки. На ее территории отремонтировали десятки площадок, воссоздали первоначальный вид Зеленого театра, а также разбили цветники и отремонтировали исторические фонтаны.

В честь юбилея ВДНХ Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Территорию выставки также освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.