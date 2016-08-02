Москворецкую набережную будут закрывать по ночам из-за строительства "Зарядья"

Фото: m24.ru/Михаил Сипк

Сквозное движение автотранспорта по Москворецкой набережной будут закрывать по ночам со 2 по 15 августа для строительства парка "Зарядье", сообщает пресс-служба департамента строительства.

Движение будут перекрывать с полуночи до пяти утра. Для автовладельцев предусмотрены маршруты объезда.

Впервые в Москве строительные материалы будут завозить на речном транспорте. Всего для формирования ландшафта парковой зоны "Зарядья" завезут около 250 тысяч кубометров песка.

Как будет выглядеть парк "Зарядье"

Парк "Зарядье" площадью более 10 гектаров строят за счет средств городского бюджета на месте снесенной гостиницы "Россия" в центре столицы. Он станет связующим звеном между исторической застройкой, пешеходными зонами Китай-города и пышными садами Московского Кремля.

В парке воссоздадут климат и высадят растительность из четырех ландшафтных зон. Здесь будут представлены степь, тайга, лес и болота. Кроме того, "Зарядье" будет всесезонным – в павильонах создадут искусственный климат.

Также разрабатывается инновационная система освещения, которая сделает парк безопасным и удобным в темное время суток. Таким образом, это общественное пространство будет работать 365 дней в году.