02 апреля 2016, 17:50

Скульптор Георгий Франгулян показал, как работает над мемориалом "Стена скорби"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Скульптор Георгий Франгулян, работающий над московским мемориалом "Стена скорби", показал свои работы членам межведомственной рабочей группы по вопросам увековечения памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня".

"Я рассказал о сути памятника, на какой стадии создания он находится. Главный вопрос в том, насколько большой путь следует пройти, чтобы успеть в срок создать этот памятник", — цитирует скульптора агенство.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сказал, что финансировать сооружение этого мемориала должны и государство, и общество.

"На интернет-сайте Московского государственного музея истории ГУЛАГа можно уже сегодня внести деньги на создание мемориала. Пока там около 800 тысяч рублей только", — добавил Федотов.

Межведомственная рабочая группа по координации деятельности, реализующей концепцию госполитики по увековечению жертв политических репрессий, была учреждена по указу президента Владимира Путина 15 февраля 2016 года.

Мемориал "Стена скорби" будет возведен по проекту известного скульптора Георгия Франгуляна. Его проект победил на конкурсе, который проводил музей истории ГУЛАГа. Мемориал установят на пересечении проспекта Сахарова и Садовой Спасской улицы.

