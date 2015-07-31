Уничтожать санкционные продукты разрешили любыми способами

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Правительство России разрешило уничтожать незаконно ввозимые в Россию продукты "любым доступным способом".

"Уничтожение запрещенной к ввозу продукции осуществляется любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды, на основании акта об уничтожении запрещенной к ввозу продукции", – говорится в правилах уничтожения санкционной продукции, опубликованных на сайте правительства России.

При этом уничтожение продуктов должно производиться в присутствии "не менее двух незаинтересованных лиц", а сам процесс должен в обязательном порядке фиксироваться при помощи видеозаписи, фото- и киносъемки с указанием даты и времени их проведения.

Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов

Напомним, 29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению с 6 августа текущего года. Под действие указа не попадают товары, ввезенные физлицами для личного пользования, а также продукция, предназначенная для перевозки в третьи страны.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил что такая мера была вызвана возросшим объемом контрабанды.

Добавим, что в июне правительство внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох.

Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.