Аргентина может увеличить объемы ввоза яблок и груш в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора РФ.

Об этом стало известно на встрече главы ведомства Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Аргентины Рекардо Негри.

Как было отмечено, увеличение поставок яблок и груш возможно в связи с тем, что в Аргентине сезон этих продуктов совпадает с сезонным спросом на нее в России. Также отмечен интерес российских ритейлеров к аргентинским поставкам.

Напомним, 17 марта Россельхознадзор ввел запрет на ввоз перца и гранатов из Турции. О том, что РФ может ввести ограничения на ввоз турецких овощей и фруктов, не попавших под экономические санкции, ведомство заявило в феврале.

Сообщалось, что под запрет может попасть любая растительная продукция, не вошедшая в санкционный список, если она не соответствует нормам безопасности. Речь шла в первую очередь об овощах.