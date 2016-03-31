Форма поиска по сайту

31 марта 2016, 09:51

Экономика

Аргентина может увеличить объемы ввоза яблок и груш в Россию

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Аргентина может увеличить объемы ввоза яблок и груш в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора РФ.

Об этом стало известно на встрече главы ведомства Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Аргентины Рекардо Негри.

Как было отмечено, увеличение поставок яблок и груш возможно в связи с тем, что в Аргентине сезон этих продуктов совпадает с сезонным спросом на нее в России. Также отмечен интерес российских ритейлеров к аргентинским поставкам.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/271]Как получить фитосанитарный сертификат[/URLEXTERNAL]

Напомним, 17 марта Россельхознадзор ввел запрет на ввоз перца и гранатов из Турции. О том, что РФ может ввести ограничения на ввоз турецких овощей и фруктов, не попавших под экономические санкции, ведомство заявило в феврале.

Сообщалось, что под запрет может попасть любая растительная продукция, не вошедшая в санкционный список, если она не соответствует нормам безопасности. Речь шла в первую очередь об овощах.

