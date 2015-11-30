Ученые включили сало в список полезных для сердца продуктов

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Ученые обнаружили у сала полезные свойства для сердца и сосудов. Ранее считалось, что сало исключительно вредно для здоровья, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалисты из Мюнхенского университета исследовали состав свиного сала и выяснили, что оно содержит арахидоновую кислоту, входящую в состав витамина F. Помимо нее в сале нашли олеиновую кислоту, которая защищает клетки почек и печени и препятствует развитию атеросклероза.

По мнению ученых, сало идеально подходит для диеты сердечным больным. Разве что не стоит покупать его в непроверенных местах – есть риск заболеть трихинеллезом.

Правда, в сале содержится очень большое количество калорий и соли. Поэтому идеальное количество продукта для потребления в сутки – 30 граммов. В ста граммах сала содержится от 680 до 780 килокалорий.

Кроме того, продукт обладает желчегонными свойствами и может повредить тем, у кого есть проблемы с печенью и желчным пузырем.

Самым полезным, по словам исследователей, является соленое или вареное сало. А вот в копченом нашли фенолы, которые обладают канцерогенными свойствами.