Египет предложил России заменить турецкие товары своими

Египет готов заменить Турцию на российском рынке

Товары, ранее ввозимые из Турции, может поставлять Египет. В Каире предложили экспортировать в Россию овощи, фрукты и одежду.

"Турция была крупнейшим поставщиком овощей на российский рынок. Но никакой трагедии из этого делать не стоит", – заявил в эфире радиостанции "Москва FM" президент национального союза производителей овощей Сергей Королев.

По словам Королева, частично восполнить дефицит на рынке возможно за счет собственного производства, а также с помощью сотрудничества с рядом других стран – Азербайджан, Марокко и Египет.

Напомним, 24 ноября над территорией Сирии турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 ракетой "воздух-воздух", выпущенной истребителем F-16. В качестве причины турецкая сторона назвала якобы нарушение границы государства.

После инцидента президент России Владимир Путин подписал Указ о специальных экономических мерах против Турции. Согласно документу турецкие товары в ближайшее время исчезнут с российских прилавков. Под ограничительные меры в основном попадет сельхозпродукция, пояснил вице-премьер Игорь Шувалов.

В 2014 году Анкара поставила в Россию продовольствия в общей сложности на полтора миллиарда долларов. Крупнейшие категории – помидоры и цитрусовые, на них пришлось больше половины поставок. Однако это всего лишь 4 процента от всего отечественного импорта. Другие крупные статьи импорта из Турции – это ткани и текстиль.