Год санкций: Подмосковный пармезан и астраханские креветки

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных товаров, которые неправомерно ввозят на территорию России. Делать это начнут с 6 августа. О том, какие аналоги запрещенных продуктов можно купить в столичных магазинах и кто их поставляет, читайте в материале m24.ru.

Сыры

Одним из символов российского продуктового эмбарго стал пармезан. Исчезновение с прилавков именно этого молочного продукта больше всего обеспокоило столичных гурманов, если судить по записям в блогах и соцсетях. Но альтернатива итальянскому сыру нашлась довольно быстро. В магазинах появился пармезан из Латинской Америки – Аргентины и Уругвая.

Кроме того, в Подмосковье бизнесмен Джулио Дзомпи открыл хозяйство, где по итальянским технологиям делают пармезан, моцареллу, рикотту и другие сыры. Но объемы производства пока не очень велики – купить продукцию можно лишь в двух магазинах в Москве.

В Подмосковье производят сыры по итальянской технологии

Помимо этого сыры раклет, латтерию и бюш из козьего молока производят в Краснодарском крае.

Ожидается также, что в столичных магазинах скоро появятся сыры из Ирана и Индии.

По словам замруководителя управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Дмитрия Васина, список стран-импортеров постоянно расширяется. "Новых импортеров появилось очень много. Это Тунис, Иран, Пакистан, Бангладеш", – сказал он.

Мясо

Что касается мяса, то после введения контрсанкций количество российской свинины и говядины в магазинах выросло вдвое. Например, высококачественную говядину, в том числе мраморную, начали производить в Брянской, Липецкой и Воронежской областях.

Также на смену американским и австралийским производителям пришли бизнесмены из Латинской Америки – Аргентины, Бразилии, Уругвая.

Российские аграрии готовы заменить продукцию зарубежных поставщиков

Еще один символ продуктового эмбарго испанский хамон во многих ресторанах заменили на сербский.

В мае Россельхознадозр разрешил поставлять мясо птицы в Россию двум производителям из Ирана. Помимо этого, на прилавках столичных магазинов появятся мясо из Киргизии.

Морепродукты

Среди главных поставщиков морепродуктов остаются Дальний Восток и Приморье. В ближайшее время на столичных прилавках появятся и тигровые креветки из Астрахани. Местные производители заявляют, что в этом году они смогут вырастить 15 тонн ракообразных, часть из них привезут в Москву.

Производство рыбы также наращивают в Калининграде. Начинают завоевывать столичный рынок и новые зарубежные импортеры.

По словам официального представителя Россельхознадзора Юлии Милано, увеличили поставки морепродуктов в Россию Сейшелы и Фаррерские острова.

Как изменился рынок морепродуктов после введения продуктового эмбарго

Из столичных ресторанов не исчезли даже устрицы. В прошлом году хозяйства черноморского побережья вырастили порядка 300 тысяч устриц, еще столько же было добыто в Приморье.

К 2016 году ожидается, что общий улов российских устриц составит около 2 миллионов штук, это примерно 40 процентов от того, что Россия ранее ввозила из-за рубежа.

В ноябре Россельхознадзор разрешил 12 предприятиям ЮАР поставки рыбы и морепродуктов в Россию. Речь, в частности, идет о поставках хека, налима, морского черта и некоторых других видов продукции. При этом ЮАР не экспортировала рыбу продукцию в Россию на протяжении последних 20 лет.

Лосось, которого до введения эмбарго в Россию в основном поставляла Норвегия, теперь поступает из Чили и Фарерских островов.

Кроме того, рыбную продукцию в Москву поставляют из Сибири, Якутии и Мурманской области. Горбуша, кета, нерка, минтай поступают с Дальнего Востока, а треска, пикша, зубатка - с Баренцева моря.

В магазинах и на рынках Москвы также появились рыба-попугай из Индонезии и форель из Армении

Что касается охлажденной рыбы, то на столичных прилавках можно найти, например, дораду и сибас из Турции. Теперь у москвичей также есть возможность попробовать енисейского муксуна и сига, якутскую ряпушку. Из-за больших расстояний она доставляется в Москву в замороженном виде.