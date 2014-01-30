Первый агрокластер появится в начале следующего года - Немерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

В конце 2013 - начале 2014 годов в Москве появится первый агрокластер. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.

"Мы планируем, что именно через этот агрокластер в Москву будет поступать продовольствие в Москву", - отметил Алексей Немерюк.

Площадь оптового продовольственного кластера составит более 200 гектаров, товарооборот – 4,3 миллион тонн.

По его словам, агрокластеры будут размещены в 10-15 километрах от города, чтобы не перегружать транспортный поток. "Там разгружать и оттуда уже везти малым транспортом", - добавил глава департамента.



Агропродовольственные кластеры в Москве

По словам Алексея Немерюка, на площадках разместятся огромные склады, в которых владельцы магазинов смогут закупить свежий товар как столичных, так и зарубежных производителей. Агрокластеры планируется построить в трех направлениях: северное – район Молжаниново, западное – Саларьево, южное – между Варшавским и Калужским шоссе.

"Сегодня почти на всех овощебазах инфраструктура очень старая, она давно не модернизировалась (за редким исключением). Но в мире все по-другому: много технологических отличий", - рассказал генеральный директор "Мосрегионторга" Алексей Чуйкин. Глава компании, занимавшейся проектированием агрокластеров, добавил, что при строительстве баз в Москве будут применяться технические наработки зарубежных коллег

В свою очередь, Алексей немерюк сообщил, что решение о строительстве агрокластера на территории Рязановского поселения и Щербинки правительством Москвы не принималось.

Кластер будет включать логистические площадки, оптовую торговую площадку, крупный фермерский рынок, инфраструктуру для первичной переработки и контроля качества продукции, дополнительные услуги (доставка, упаковка, переработка отходов и другое).

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов заявлял, что оптовые комплексы должны стать аналогом французского мега-рынка Rungis. "Я думаю, что наша задача состоит в том, чтобы это было не позже, чем через два года, начиная с сегодняшнего дня. При этом если посмотреть на историю всех рынков, а подобные рынки есть в Киеве, Львове, Одессе, то они создаются очередями. Rungis, который имеет миллион квадратных метров, появился не с вечера на утро, поэтому у нас тоже будет по нарастающей", - рассказал Андрей Шаронов.