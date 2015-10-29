Отечественные сосиски: как выбрать качественный и вкусный продукт

Из чего сделаны отечественные сосиски

В некоторых видах отечественных сосисок содержится так мало мяса, что они могут считаться постным блюдом. Такой вывод сделали эксперты, сообщает телеканал "Москва 24".

По мнению технологов, в составе сосисок должно быть 35 процентов говядины, и 60 процентов свинины. В дешевых сосисках, по словам экспертов, может содержаться курица, а также соевый белок.

Чтобы сделать производство более дешевым, предприниматели добавляют в сосиски крахмал. Килограмм крахмала за 45 рублей может заменить килограмм мяса за 250 рублей.

Такие сосиски не вредны для человека, но они не такие вкусные как натуральный продукт, уверены эксперты.

Проверить, содержится ли в купленном продукте крахмал, можно с помощью йода. Так, если капля йода "расползается" – это значит, что крахмал присутствует.

"Пищевая революция": Колбасные изделия

Если при варке сосисок меняется цвет воды, то в таком продукте присутствует искусственный краситель.

Показателем того, что продукт низкого качества, может служить резкий островатый запах при варке и то, что при воздействии высокой температуры сосиска становится чересчур мягкой.

При производстве сосисок часто используют каррагинан. Он придает продукту вязкость и желеобразную консистенцию. По мнению некоторых экспертов, эта пищевая добавка может спровоцировать развитие онкологии.

Проверить наличие каррагинана можно с помощью микроволновки. Если сосиска не сморщилась и не вздулась, значит, каррагинана в ней нет.

Чтобы придать продукту аппетитный вид, производители могут использовать консервант нитрит натрия. Некоторые специалисты считают, что он может провоцировать развитие рака кишечника. Часть из них утверждают, что в разумных пропорциях вещество безвредно.

"Людям с аллергическими заболеваниями, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и людям со склонностью к гипертонии, сосиски есть нежелательно. И в принципе, всему населению надо знать, что сосиски не должны быть постоянным блюдом на столе. Желательно употреблять сосиски не чаще, чем один, два раза в месяц", – говорит врач Марина Мягкова.

По словам специалистов, самый простой способ определить качество сосиски еще в магазине - сжать ее в руке. Если она примет прежний вид, скорее всего, продукт качественный. В противном случае товар лучше не покупать.