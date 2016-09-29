Урожай яблок и грибов в Белоруссии – в пять раз меньше их импорта в РФ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Импорт в Россию яблок и грибов из Белоруссии в 2015 году в пять раз превысил собранный этой страной урожай, сообщает ТАСС.

По словам замгенпрокурора России Владимира Малиновского, всего в прошлом году в РФ импортировали 573 тысяч тонн белорусских яблок и грибов.

Малиновский отметил, что ситуацию усугубляет то, что на границе России и Белоруссии не проводится фитосанитарный контроль ввозимых товаров.

В России продолжают действовать ограничения на поставку ряда продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии, Турции и Украины. Они стали ответом на санкции, введенные Евросоюз и США в 2014 году.