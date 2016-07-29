В столице могут появиться конфеты со вкусом торта "Москва"

Фото: m24.ru

Конфеты со вкусом торта "Москва" могут появиться в столице ко Дню города. По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, этот вопрос сейчас активно обсуждается.

"Мы сейчас сделаем пилотный образец, протестируем, создадим фокус-группу, они поймут насколько конфеты будут популярны. Этот образец мы сможем попробовать уже на День города", – цитирует его Агентство "Москва".

Как готовят торт "Москва"

Появившийся в конце прошлого года торт "Москва" уже завоевал популярность у москвичей и гостей города. По данным департамента торговли и услуг, уже продано более 103 тысяч фирменных столичных сладостей. Кроме того, торт продается порционно. С конца прошлого года было продано 152509 кусочков.

Торт "Москва" даже решили запустить в космос – расфасованным в тюбики для космической еды, адаптировав его рецепт соответствующим образом. Об этом m24.ru рассказал генеральный директор ЗАО "Лаборатория космического питания" Андрей Ведерников.