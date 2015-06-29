Овощные палатки будут работать в столице до 1 октября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные власти внесли изменения в порядок размещения палаток. Теперь ларьки с овощами, фруктами, мороженым и прохладительными напитками будут находиться на городских улицах с 1 мая по 1 октября, а не с 1 апреля по 1 ноября, говорится в постановлении правительства.

Кроме того, арбузами и дынями будут торговать с 1 августа по 1 октября, ранее был другой срок – с 1 августа по 1 ноября. Также был изменен и перечень мест, которые запрещено включать в схему размещения нестационарных торговых объектов. Теперь палатки нельзя ставить в пределах треугольников видимости нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков и примыканий улиц и дорог.

Помимо этого, палаток не должно быть на остановках общественного транспорта, в 10-метровой зоне от границ посадочных площадок, в 50 метрах зоне от наземных вестибюлей метро, а также на плоскостных и перехватывающих парковках.

Как будут выглядеть новые киоски

Все торговые объекты должны соответствовать типовым архитектурным решениям, характеристикам и требованиям, разработанным комитетом по архитектуре и градостроительству.

Ранее глава департамента торговли Алексей Немерюк сообщил m24.ru, что город заменит все торговые киоски на киоски нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

"Сроки работы старых павильонов на территории города практически истекли, – добавил Немерюк. – Все они постепенно будут замены на киоски нового образца".

По словам главы департамента, договоры с владельцами киосков продлевать не станут. Город за свой счет установит новые торговые павильоны, которые будут разыгрываться на аукционах.