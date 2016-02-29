В Москве определят лучшую торговую сеть

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Москве пройдет ежегодный городской конкурс "Московское качество". Он стартует 1 марта. В конкурсе введена новая номинация "Коренной москвич" – для торговых сетей, зародившихся в Москве. Об этом сообщил старший вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

"У нас учреждена новая номинация "Коренной москвич". Эта та организация, которая была создана в Москве, то есть она родилась в Москве", – цитирует Платонова Агентство "Москва".

Конкурс "Московское качество" выявит предпочтения москвичей в сфере торговых сетей. Конкурс будет проходить в два этапа: с 1 марта по 31 мая москвичи смогут голосовать за продовольственные торговые сети, с 1 июля по 31 октября на голосование будут предложены различные форматы непродовольственного ритейла.

Конкурс был возрожден МТПП и газетой "Вечерняя Москва" в 2015 году как независимый индикатор потребительских предпочтений москвичей. Основной целью конкурса была популяризация качественных товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в Москве.