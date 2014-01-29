Продукты с ГМО: есть ли у покупателя выбор?

Фото: ИТАР-ТАСС

Эксперты утверждают: современный потребитель стал более разборчивым. Если раньше в маркировке приобретаемого товара он изучал максимум строку "срок годности", то сейчас его также интересует состав. Многие покупатели, ратующие за здоровое питание, отдают предпочтение продуктам без глутамата натрия (усилителя вкуса) и прочих Е-добавок. Надпись на упаковке "Не содержит ГМО" также может сыграть на руку производителю. Однако пока все идет к тому, что подобные продукты могут либо исчезнуть с прилавков, либо подняться в цене. Сетевое издание M24.ru выяснило, за какими названиями и обозначениями на упаковках продуктов скрываются ГМО, вредно ли их употребление и к чему может привести запрет на генно-модифицированные организмы.

ГМ-культурам открыли Россию

ГМ-культуры пользуются большой популярностью у производителей: с 1996 года по 2012 годы площади, занятые ГМ-культурами, выросли примерно в 100 раз. Порядка 30 стран выращивают генетически модифицированную сою, кукурузу, картофель и другие культуры, особенно широко они распространены в США, Бразилии, Аргентине, Канаде, Индии, Китае.

Что такое ГМ-культуры Генотин ГМО (генетически модифицированного организма) меняется искусственно при помощи методов генной инженерии в научных или хозяйственных целях. В сельском хозяйстве генная инженерия используется для создания новых сортов растений, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям и вредителям и обладающих лучшими ростовыми и вкусовыми качествами. Например, генные инженеры создали зерновые, устойчивые к заморозкам, картофель, от поедания листьев которого умирает вредитель - колорадский жук, сладкую кукурузу и т.д. Создаваемые новые породы животных отличаются, в частности, ускоренным ростом и продуктивностью. Генотин ГМО (генетически модифицированного организма) меняется искусственно при помощи методов генной инженерии в научных или хозяйственных целях. В сельском хозяйстве генная инженерия используется для создания новых сортов растений, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям и вредителям и обладающих лучшими ростовыми и вкусовыми качествами. Например, генные инженеры создали зерновые, устойчивые к заморозкам, картофель, от поедания листьев которого умирает вредитель - колорадский жук, сладкую кукурузу и т.д. Создаваемые новые породы животных отличаются, в частности, ускоренным ростом и продуктивностью.

Россия на сегодня имеет неофициальный статус GMO-free, который означает, что продукция является в большей степени органически чистой. Оговорка "в большей степени" не случайна: во-первых, выращивание модифицированных семян разрешено, но лишь на опытных участках, во-вторых, по данным специалистов, в прошлом году более 400 тысяч га полей было нелегально засеяно ГМ-культурами, в основном кукурузой. 1 июля 2014 года в России вступит в силу решение, разрешающее сев трансгенных семян, но их нужно будет регистрировать. У подобного развития событий есть свои плюсы и минусы.

Фото: M24.ru

Для многих производителей информация о том, что выращивание ГМК в скором времени официально будет разрешено, - безусловно, хорошая новость. Это позволит повысить урожайность, а следовательно и рентабельность сельскохозяственного бизнеса (в среднем на 20% по сравнению с выращиванием традиционных сельскохозяйственных культур). Также должны подешеветь корма, а значит, снизится себестоимость производства всех видов мяса, яйца, молока, что в конечном итоге должно отразиться на ценах, которые также снизятся. С другой стороны, цены на продукты без ГМО взлетят вверх - так случилось в США и многих странах Европы, где рынок сельскохозяйственных продуктов разделился после выделения органических продуктов в отдельную категорию.

Не следует упускать из виду особенности регулирования рынка с/х продукции в России - слабость контроля и подверженность коррупции. Поэтому никто не сможет стопроцентно гарантировать потребителям, что продукты с маркировкой "органические" действительно не содержат в себе генетически модифицированных компонентов, выявить которые бывает очень непросто. Кроме того, ГМО-культурами могут кормить животных в фермерских хозяйствах, а это значит, что впоследствии их мясо, яйцо или молоко не будет "свободным от ГМО".

ГМО: ешь – не хочу

В настоящее время продукты, содержащие ГМО, подлежат обязательной маркировке. На этикетках продуктов, содержащих ГМО в количестве 0,9% и выше, должны быть указаны соответствующие сведения. В целом продукты, содержащие ГМО, можно разделить на три категории:

продукты, содержащие ГМ-ингредиенты (в основном трансгенная кукуруза и соя) - эти добавки вносятся в пищевые продукты в качестве структурирующих, подслащивающих, красящих веществ, а также в качестве веществ, повышающих содержание белка;

продукты переработки трансгенного сырья (например, соевый творог, соевое молоко, чипсы, кукурузные хлопья, томатная паста);

Трансгенные овощи и фрукты, а в скором времени, возможно, и животные, непосредственно употребляемые в пищу.

Часто ГМО могут скрываться за индексами E. Это прежде всего соевый лецитин или лецитин E 322, который связывает воду и жиры вместе и используется как жировой элемент в молочных смесях, печеньях и шоколаде, а также рибофлавин (B2), иначе известный как E 101 и E 101A. Он может быть произведен из ГМ-микроорганизмов. Добавляется в каши, безалкогольные напитки, детское питание и продукты для похудания. Карамель (E 150) и ксантан (E 415) также могут быть произведены из ГМ-зерна.

Фото: ИТАР-ТАСС

Другие добавки, в которых могут содержаться ГМ-компоненты: E 153, E 160d, E 161c, E 308-9, Е-471, E 472a, E 473, E 475, E 476b, E 477, E479a, E 570, E 572, E 573, E 620, E 621, E 622, E 633, E 624, E 625, E951. Иногда на этикетках названия добавок указываются только словами, в них также нужно уметь ориентироваться. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся компоненты.

Соевое масло используется в соусах, пастах, пирожных и хорошо прожаренной еде в форме жира, чтобы придать экстравкус и качество.

Растительное масло или растительные жиры чаще всего содержатся в печенье и зажаренной "намертво" еде типа чипсов.

Мальтодекстрин - вид крахмала, который действует как "основной агент", используется в детском питании, порошковых супах и порошковых десертах.

Глюкоза или глюкозный сироп - сахар, который может быть произведен из кукурузного крахмала, используется как подсластитель. Содержится в напитках, десертах и еде быстрого приготовления.

Декстроза, подобно глюкозе, может быть произведена из кукурузного крахмала. Используется в пирожных, чипсах и печенье для достижения коричневого цвета. Также используется как подсластитель в высокоэнергетических спортивных напитках.

Аспартам, аспасвит, аспамикс - подсластитель, который может быть произведен при помощи ГМ-бактерии, ограничен к применению в ряде стран. Сообщается, что он имеет массу нареканий со стороны потребителей в США, связанных главным образом с синдромом потери сознания. Аспартам содержится в газированной воде, диетических газированных напитках, жвачке, кетчупах и пр.

Список некоторых продуктов с ГМО и производителей

Вред ГМО: наветы или реальность?

Таят ли в себе угрозу продукты с ГМО? В докладе генерального директората Европейской комиссии по науке и информации отмечается, что "главный вывод, вытекающий из усилий более чем 130 научно-исследовательских проектов, охватывающих 25 лет исследований, проведенных с участием более чем 500 независимых исследовательских групп, состоит в том, что биотехнологии, и в частности ГМК как таковые, не более опасны, чем, например, традиционные технологии селекции растений". Однако далеко не все согласны с этим утверждением. Довольно популярной является теория заговора, согласно которой факты о вреде генно-модифицированных продуктов замалчиваются, поскольку ГМК-индустрия является многомиллиардным бизнесом.

"Нераскрытые тайны": Чем опасны генетически модифицированные продукты

Многие биохимики и генетики по всему миру говорят: ГМО – оружие замедленного действия, которое ударит если не по нам, то по нашим детям. Английский ученый Арпад Пуштаи провел ряд экспериментов с крысами, у которых после вскармливания ГМО-продуктами начинались необратимые изменения в организме. Зверьки прекратили размножаться, стали подвержены аллергии, у них ослабла иммунная система, увеличился риск возникновения рака.

Последние исследования Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН в период 2008–2010 годов свидетельствуют о значительном негативном влиянии кормов, содержащих ГМО, на репродуктивные функции и здоровье лабораторных животных. "У животных (принимающих ГМО) было обнаружено отставание в развитии и росте, нарушение соотношения полов в выводках с увеличением доли самок, уменьшение числа детенышей в помете, вплоть до их полного отсутствия у второго поколения, — сообщил заместитель директора ИПЭиЭ РАН, доктор биологических наук Алексей Суров. — Было также отмечено значительное снижение репродуктивных способностей самцов".

Фото: M24.ru

"Результаты нашего исследования подтвердили данные тех европейских ученых, которые заявляли о негативных эффектах влияния на здоровье, возникающих при использовании ГМО в пищу лабораторных животных, — говорит президент ОАГБ Александр Баранов, — Мы использовали соевый шрот, который широко применяется в России для откорма сельскохозяйственных пород. Соя линии 40-3-2, содержащаяся в шроте, разрешена в нашей стране и для применения в пищу людям".

Пока не поставлена точка в этом споре, но очевидно: если сейчас человечество откажется от использования ГМ-организмов, то ему придется вернуться к пестицидам, гербицидам и прочей "химии". Но и применять траснгены нужно крайне осторожно. В этом мнения всех ученых сходятся.

Оксана Загребнева