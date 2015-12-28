ФАС проконтролирует рост цен на продукты

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Федеральная антимонопольная служба рекомендует производителям и поставщикам продовольственных товаров сдерживать рост цен на продукты. О новой инициативе в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

"Торговые сети и так стараются сдерживать цены. Зачастую стоимость товаров в крупных магазинах дешевле, чем на рынках", – объяснил Карпов.

Речь идет в основном о товарах, запрещенных к ввозу из Турции с 1 января будущего года, и подлежащих импортозамещению. На сайте ФАС уже действует "горячая линия", с помощью которой ведомство надеется пресекать необоснованный рост цен на продукты.

По словам эксперта, торговые организации сдерживать цены в одностороннем порядке не могут. Для полноценного контроля за ростом цен необходимо сотрудничество как торговых сетей, так и производителей продуктов.

"Ни одна сеть магазинов не заинтересована в повышении цен, так как ретейлеры дорожат своими покупателями", – добавил Карпов.

ФАС порекомендовала производителям сдерживать цены на продукты

Перед Новым годом ожидается традиционный небольшой рост цен на продукты в России. Некоторое повышение цен на продукты перед Новым годом имело место во все времена, так как увеличивается спрос на определенные товары.

Ранее m24.ru сообщало, что Федеральная антимонопольная служба будет проводить мониторинг цен на продукты в связи с введением ограничений на поставки из Турции. По мнению главы ФАС Игоря Артемьева, рост цен не будет слишком значительным, а выпавшие поставки продовольствия будут замещены из других стран.