Россельхознадзор запретил ввоз животных и мяса из Грузии

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию животных и мяса из Грузии

Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России животных и мясо из Грузии. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Причиной запрета стали вспышки африканской чумы свиней и ящура на территории Грузии. Отмечается, что рыба и морепродукты под запрет не попадают.

В конце сентября Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции польских компаний. Такое решение было принято из-за отказа Варшавы от инспекции рыбо-перерабатывающих предприятий страны.



Напомним, в России с 7 августа 2014 года был введен запрет на поставки продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. В "черный список" попали говядина, свинина, рыба, сыры, молоко, овощи и фрукты из стран, которые ввели санкции против России. Изначально, ограничения были введены сроком на год.

22 июня 2015 года министры иностранных дел Евросоюза продлили санкции в отношении России сроком на полгода.