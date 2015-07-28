В России за неделю возросли цены на рис

В России резко подорожал рис

В России повысились цены на рис. Стоимость тонны зерна выросла на 3,5 тысячи рублей до 39 835 рублей, а на прошлой неделе подорожал на 100 рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее сильнее всего цены росли на гречку, однако ее обогнал рис. В июне этого года тонна этого зерна стоила 35 591 рубль, в июле 2014 года – 28 679 рублей.

Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова заявила "Интерфаксу", что такой рост цен можно объяснить тем, что в стране практически завершилась переработка риса-сырца урожая прошлого года. Пока предприятия готовятся к приему нового урожая. Также увеличился и экспорт риса.

Так, с сентября 2014 года по июнь 2015 года экспорт риса составил 230,2 тысяч тонн. За такой же период сезона 2013–2014 годов экспорт был ниже и составлял 118,4 тысячи тонн. То есть за этот период экспорт российского риса вырос в 1,9 раза.

Кроме того, рост цен могла спровоцировать и ситуация на мировом рынке. Например, цены на тайский рис выросли в ожидании снижения валового сбора из-за засухи.

Эксперты отмечают, что можно ожидать дальнейшего роста цен на внутреннем рынке, однако с появлением риса нового урожая ситуация стабилизируется.

Отметим, что чаще всего москвичи жалуются в Федеральную антимонопольную службу на рост цен на овощи и фрукты. Всего за время работы горячей линии от жителей столицы поступило 2 тысячи 707 жалоб, из которых 647 – на повышение стоимости овощей и фруктов. 466 жалоб пришло на рост цен на молочные продукты, 340 – на сахар.

Кроме того, москвичи жаловались на мясо птицы (154), хлеб (100), яйца (71), гречку (69) и колбасы (42).