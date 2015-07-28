Россельхознадзор не исключает снятия запрета на ввоз латвийских консервов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) не намерена вводить запрет на ввоз рыбных консервов из Латвии на длительный срок, сообщил заместитель руководителя ведомства Николай Власов.

"Со шпротами случилось то, что всегда с ними случается. Регион, где их ловят, достаточно загрязнен. Соответственно, латвийская ветслужба не предприняла своевременных адекватных мер, поэтому мы закрыли ввоз этого вида продукции из этой страны. Это стандартная процедура, я не думаю, что это надолго, встанут на путь исправления – откроем ввоз", – передает слова Власова Агентство "Москва".

Напомним, с 1 августа в Россию приостановят ввоз рыбных консервов из Латвии.

Решение о запрете ввоза продукции из Латвии принято из-за "целого спектра нарушений", который обнаружили в продукции по результатам государственного санитарного надзора за оборотом пищевой продукции и надзора в сфере защиты прав потребителей.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили несоответствие требований к маркировке, к массовой доле основного продукта, нарушения по показателям энергетической ценности.