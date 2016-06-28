Москва подпишет торговые соглашения с Липецком и Сахалином

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Москва планирует подписать соглашение о сотрудничестве в сфере торговли с Южно-Сахалинском, Липецком и Краснодаром. Об этом глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил в интервью РИА Новости.

"В планах есть даже Южно-Сахалинск. В первую очередь это соседние регионы. Будут Липецк, Краснодар, потому что большое количество продукции идет оттуда. Налаживание межрегиональных связей – это важная работа, которую надо делать постоянно", – сказал Алексей Немерюк.

По его словам, два года назад власти столицы заключили торговые соглашения более чем с 20 регионами. В начале июня было подписано соглашение о поставке соли и другого продовольствия с Белоруссией.

Глава ведомства отметил, что сотрудничество с регионами продолжится даже при условии ослабления международных экономических санкций в отношении России.

Отметим, в начале июня на Московско-белорусском форуме Сергей Собянин подписал совместный план сотрудничества между Республикой Беларусь и Москвой. В числе прочего Минск и Москва будут сотрудничать в торгово-экономической сфере. предполагается, что в следующем году производители из соседней республики поставят в столицу четверть миллиона тонн продуктов питания. Среди них мясо, птица, консервы, масло, сыр, молоко, овощи и картофель.