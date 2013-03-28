Безопасной упаковки для продуктов не существует – эксперт

Фото: ИТАР-ТАСС

Безопасной упаковки для продуктов не существует. Споры о ее экологичности ведутся давно, но самой безопасной тарой можно назвать лишь кастрюлю или бидон, но в них невозможно приносить продукты из магазина, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" директор по программам "Гринпис России" Иван Блоков.

"Единственная безопасная тара – тот самый старый бидон, в который вы наливаете или укладываете товары и приносите их домой. Но в реальной жизни это невозможно", - отметил Блоков.

Самой опасной для человека является тара из поливинилхлорида. Это один из самых опасных видов пластика, который выделяет вредное канцерогенное вещество и не поддается безвредным способам переработки.

"Бутылки из него практически не делают, но продолжают делать пакеты и упаковку для не пищевых продуктов. Это может быть отмечено маленькими буковками PVC снизу, куда, как правило, никто не смотрит", - рассказал эксперт.

А вот раскритикованный всеми полиэтилен хорошо перерабатывается и не сильно вредит окружающей среде. Также относительно безопасны стеклянные бутылки. По словам Блокова, было бы разумно ввести залоговую стоимость стеклянной тары и после использования возвращать бутылки обратно на производство. Эта мера позволила бы существенно сократить количество мусора.